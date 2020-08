Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rubén Jasso.-

Aunque lleva poco tiempo entrenando bajo la batuta del profesor Humberto del Toro, la joven atleta Carolina Medina Pinal, no baja la guardia aun en medio de esta pandemia que se vive y continúa preparándose para cuando se reanuden las actividades.

A sus 14 años de edad, la jovencita victorense ha logrado destacar en las pruebas de 200 metros planos y en relevos 4×100, modalidades en las cuales representaría a Tamaulipas en los Juegos Nacionales que debieron suspenderse por las razones ya conocidas.

De complexión delgada, pero con mucha potencia en sus piernas, Carolina muestra todo su entusiasmo en cada entrenamiento y mantiene intactos sus sueños de figurar a nivel nacional para poner en alto a su estado y por eso tiene muy claros sus objetivos.

“Seguir entrenando, no dejar de hacerlo, es algo que me gusta y en el atletismo he hecho buenos amigos, además que me ha ayudado a crecer, esperaba que este fuera un gran año, pero desafortunadamente se vino lo de la pandemia y bueno, ahora solo falta esperar, pero creo que por este año no habrá nada para nosotros”, comenta.

En lo que se refiere al 2019, la joven atleta logró el campeonato estatal y se clasificó a la etapa nacional celebrada en Acapulco, Guerrero, en donde tuvo una buena actuación en la prueba de los relevos de 4×100 metros al finalizar con un tiempo de 59 segundos y 93 centésimas.

Dentro de sus metas se encuentran conseguir una beca deportiva en una gran institución educativa como podría ser el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey o bien la Universidad Autónoma de Nuevo León y para ello sigue preparándose Carolina, pues sabe que el deporte puede abrirle esta posibilidad para poder desarrollarse como profesional.

Por lo pronto, sigue entrenando con el profesor Humberto del Toro cinco días a la semana, tres horas diarias, buscando mejorar en todos sus aspectos desde la técnica hasta el bajarle lo más posible al cronometro.

