AMLO dispuesto a declarar por video de su hermano

Señaló que siempre ha hecho de su vida pública una línea recta y por eso no tiene ningún temor de ser investigado, por lo que está dispuesto a declarar y participar en todo lo que se le involucre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está dispuesto a declarar en el caso del videoescándalo de su hermano Pío y David León Romero, extitular de Protección Civil federal.

Señaló que siempre ha hecho de su vida pública una línea recta y por eso no tiene ningún temor de ser investigado, por lo que está dispuesto a declarar y participar en todo lo que se le involucre, como es el caso de su hermano y si lo convoca la Fiscalía lo hará.

Detalló que no permitirá la corrupción y que no será cómplice de ella ni en su gobierno ni en su familia, ni permitirá que nadie lleve a cabo actos de corrupción, sea quien sea, aunque se trate de su familia, ya que la gente quiere que quite la corrupción.

López Obrador apuntó que la primera iniciativa que enviará al Congreso de la Unión en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones será eliminar el fuero presidencial.

