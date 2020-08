Antonio Banderas ha superado el Covid-19

View this post on Instagram

Despu茅s de 21 d铆as de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infecci贸n por Covid 19. Estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. 脕nimo para todos los que est谩n en mitad de la lucha. After 21 days of disciplinary confinement I can say now that today I overcame the Covid 19 infection. I am cured. My thoughts go to those who weren鈥檛 as fortunate as me, and to those who suffered more than I did. I also wish strength to the ones who are in the middle of the fight.