Confrontación política entorpecerá todo: PRI

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

La confrontación entre el Gobierno del Estado y la Federación impedirá la firma de convenios de coordinación para hacer frente a la epidemia de covid-19, así como también en la realización de obras de infraestructura social, aseguró Edgar Melhem Salinas.

El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Tamaulipas expuso que esta confrontación entre las instancias de gobierno lo único que ocasiona es que no haya solución para los agricultores, los que siguen a la espera de un mejor precio de garantía para la tonelada de sorgo.

De seguir la disputa, ocasionará, además, que en el resto del año sigan sin llegar recursos de la Federación al Estado para atender necesidades en materia de comunicaciones y transporte, pero sobre todo para atender de mejor manera lo que ha originado la pandemia del covid-19.

“Creo que en la confrontación que vemos entre los gobiernos federal y estatal al final de cuentas el único que pierde es Tamaulipas y ahí es donde el priismo sabía que conciliar, ir de la mano para que le fuera bien a los tamaulipecos”, citó.

Esta confrontación también a lo que ha llevado es a la falta de inversión en obra, en infraestructura federal en los convenios que se hagan, sobre todo en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y el Sector Salud, añadió Melhem Salinas.

“Hago un llamado a que haya una mayor coordinación entre el Estado y la Federación, porque los únicos que están perdiendo son los tamaulipecos”, refrendó el líder del PRI.

Consideró que hasta ahora no han llegado recursos de la Federación a Tamaulipas, sobre todo ahora, en medio de la pandemia, “y no es posible que no tengamos una mayor coordinación entre el Estado y la Federación para poder hacer frente a la contingencia en Tamaulipas”, abundó.

No descartó que la misma disputa se pueda agudizar en el resto del año y, por consecuencia, se dejen de atender temas prioritarios a causa de las diferencias políticas o económicas que pudiera haber entre ambas instancias.

“Yo espero e invito a que haya mayor coordinación, para que en Tamaulipas se pueda atender mejor esta contingencia, que si en algunos municipios ya ha bajado los contagios, pero en otros sigue estando en semáforo rojo”, concluyó.

Comentarios