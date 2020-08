Defiende a su hijo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (Agencias)

La actriz Verónica Castro rompió el silencio y accedió a tener una entrevista con Janet Arceo, con quien habló sobre su hijo Cristian Castro, quien lloró durante una entrevista con la empresaria mexicana.

Castro decidió salir en defensa de su hijo luego de los rumores de que él la maltrató físicamente, y sobre el tema indicó: “Sí me duele que lo estén molestando, a quien no le va a doler que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas”.

“Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y también que bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia; hablando de bocas, hay que taparse la boca, aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás”, añadió.

La famosa, además pidió a quienes empezaron a hablar de su hijo que dejen de estar hablando de situaciones que no conocen y les aconsejó que mejor pongan atención en sus vidas; “si no tienes nada bueno que decir y dices puras pende… mejor no digas nada”.

