Desea ser el próximo MasterChef

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (Agencias)

El joven Cuauhtémoc Blanco Santoyo, hijo del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, sorprendió a miles de personas al compartir en su canal de YouTube el casting que realizó para buscar integrarse a la nueva temporada del reality “MasterChef”.

Sobre su participación para ver si formará parte o no del programa, la chef Betty Vázquez, jueza del reality que busca mostrar los platillos de cocineros profesionales y amateur para elegir a un ganador, detalló que el joven ya pasó dos de tres filtros para ingresar a la octava temporada.

“Yo lo entrevisté y a mí lo que me gustó, yo no soy de futbol, te lo juro que ni me pasó por la cabeza que era hijo de él. El niño ha sido tan honesto en no decir de quién es hijo, en no decir ‘mi papá es esto’. Pasó su entrevista, primero con un video original y bien hecho”, dijo sobre el casting de Cuauhtémoc.

El hijo que el ídolo americanista procreó con su exesposa Marisela Santoyo mostró su interés por ingresar al famoso programa de TV Azteca a través de un video casting de pre-selección, donde aseguró que su pasión es cocinar y que podría “ofrecer nuevos sabores” a la emisión.

