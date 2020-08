El desmadre del regreso a clases

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Sin duda alguna el inicio del ciclo escolar 2020-2021 será recordado por muchas generaciones. Fue un inicio de clases triste, desangelado, pero lo peor de todo, es que fue un verdadero desmadre.

Lo comentamos aquí en la colaboración de ayer: los planteles no habían dado información de nada a los alumnos.

Muchos estudiantes, entre su flojera, su incertidumbre y sus pocas ganas de estar frente a un televisor se pararon temprano, se bañaron, se arreglaron y después… sí, después ya no supieron qué hacer.

A buscar en las redes sociales, a preguntar en los grupos de WhatsApp, a hablar con compañeros. A eso añádale que algunos papás, no sabían nada, y ellos también en Facebook, en sus grupos o con conocidos a preguntar qué canal tenían que sintonizar.

Esos grupos que se llenan todos los días, en la mañana de bendiciones y en la tarde de peticiones de tarea, ahora sí funcionaron para orientar sobre ese inicio de clases, el asunto es que nadie sabía y nadie pudo orientar.

No faltó aquel que es pariente, amigo o conocido de alguien que trabaja en la Secretaría de Educación y que se cree el influyente, pidió tiempo para consultar. Después de varios minutos, respondió con la misma: “que no sabe”.

Total, alguien más aguzado vio que una persona había compartido en su cuenta de Facebook los horarios, los buscó y localizó: “es en el canal 3.2”.

Y allá van todos al canal 3.2. Y ahí como mensos esperando a que quitaran las barras de colores. Después la pantalla negra y después una clase de civismo pero para otro grado.

Los de preescolar estaban peor. No sabían qué hacer.

Había niños que era su primer día de clases en toda su vida. Bien peinaditos estaban esperando frente a la computadora a que su “mis” se conectara, pero ésta, o no pudo, o no quiso, o de plano no estaba informada. El pobre chamaco no sabía ni qué onda. Estaba más desconcertado que los papás.

Eso sí, no faltó la foto en las redes del niño o niña en su primer día de clases, peinaditos, bañaditos y con uniforme: “superando las adversidades., éxito, mi princesa, eres grande, campeón #InicioDeClases #TeAmo #MiMotor #MamáOrgullosa” y todo eso que se escribe para esos efectos y que, más que ver al niño o niña en su primer día de escuela, lo que quieren ver es que son papás atentos y cariñosos. Pero esa es otra historia.

Alguien compartió un video de las autoridades educativas dando un mensaje alentador. Otras de las autoridades federales diciendo que habían vencido la pandemia. Pero las clases eran un total desmadre.

Los canales pasaron lo que quisieron, nadie supo qué hacer. Las plataformas digitales se cayeron, los niños y jóvenes nunca supieron cuáles fueron sus clases y los planteles siguen sin definir cómo van a interactuar con sus alumnos.

Total, este primer día de clases fue un total desmadre. Está para recordarse toda la vida.

EN CINCO PALABRAS.- Nadie fue capaz de resolver.

PUNTO FINAL.- “No perdamos nada de nuestro tiempo; quizás los hubo más bellos, pero este es el nuestro”: Jean Paul Sartre.

Twitter: @Mauri_Zapata

