Escenarios no están fáciles: ECA

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

El proceso electoral de 2021 ameritará nuevas estrategias que se tendrán que armar para poder capitalizar en estos tiempos, en los que, a diferencia de otras elecciones, no se podrán hacer las mismas campañas, consideró Enrique Cárdenas del Avellano.

El exdiputado federal dejó en claro que afortunadamente el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de cara hacia la próxima elección de legisladores federales y locales, además de alcaldes, lo inició con mucha anticipación.

De entrada, reconoció que el escenario político-electoral no está fácil, pero consideró también que “no hay nada imposible”, de ahí que diariamente se esté realizando un trabajo, para ir primero por los priistas que se fueron y sumar a los que deseen ingresar al partido.

“Nosotros comenzamos desde el año pasado, no ahorita, no traemos la calentura de una temporada, no somos de temporal, somos permanentes y estamos trabajando, esas son las instrucciones del partido y estamos trabajando, no podemos ser puros jefes, aquí hay soldados rasos”, citó.

Como cualquier actor político, dijo tener interés en participar en la próxima elección en Tamaulipas, aunque por el momento está dedicado a realizar el trabajo encomendado por el presidente del partido.

“Por eso estoy en el partido, siempre hay intereses y estoy aquí, a mí me tocó una tarea y en eso estoy trabajando, a mí me dio el presidente del Comité Municipal unas áreas y estamos trabajando en ellas”, aseveró.

De antemano, aseguró que la estrategia del PRI para las próximas elecciones será la de ganar la mayor cantidad de legislaturas federales, locales y ayuntamientos de la entidad.

“Ganar, dejar en claro que la pasta de enfrente no está más verde que la que tuvieron, eso es para que sepan, la pasta de enfrente nunca ha sido más verde, aquí sí hay con qué trabajar, sí hay proyectos y se ha demostrado lo que hemos hecho”, aseveró.

Adelantó que el partido tendrá que retomar lo que se hacía, es decir, ir a tocar las puertas en grupos pequeños para seguir convenciendo a la gente, concluyó.

