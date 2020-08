‘Laura’ podría golpear con mucha fuerza las costas de EU

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que este miércoles se espera que la tormenta tropical ‘Laura’ llegue a la costa de Texas y Luisiana como un poderoso huracán de categoría II y hasta III.

‘Laura’ podría llegar como huracán la noche del miércoles, desde San Luis Pass hasta Morgan City.

Los meteorólogos resaltan que para cuando ‘Laura’ llegue a costas estadounidesnses, podría hacerlo de forma más intensa.

Por su parte ‘Marco’ ya se degradó a depresión tropical tras tocar tierra y se espera que deje de ser una amenaza al dirigiese, en aguas abiertas, hacia Texas.

‘Laura’ estaría provocado grandes cantidades de lluvia y por lo tanto inundaciones, por ello las autoridades se mantienen en alerta.

También se han llevado a cabo desalojos obligatorios en Texas, en los condados de Jefferson y voluntarios en Orange.

Tropical Storm #Laura Advisory 22: Laura Now Forecast to Become a Major Hurricane Over the Northwestern Gulf of Mexico On Wednesday. Additional Hurricane Watch Area Issued For Portions of Texas. https://t.co/VqHn0u1vgc

#Laura is forecast to become a major hurricane over the northwestern Gulf of Mexico on Wednesday. Hurricane and Storm Surge Watches are in effect for portions of the northwestern Gulf coast. Follow the latest information at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/VfQsYQUvUE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 25, 2020