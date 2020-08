Presos hacen fraude para cobrar apoyo de desempleo por covid-19

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Cerca de 10 mil presos de las prisiones de Pensilvania realizaron fraudulentamente solicitudes de desempleo por coronavirus, así lo informaron las autoridades fiscales, mientras anunciaban cargos contra 33 personas.

“Estos 33 acusados ​​representan, verdaderamente, la punta del iceberg, y estamos viendo fraude por desempleo a una escala sin precedentes”, dijo el fiscal federal Scott Brady en una conferencia de prensa en Pittsburgh.

Los investigadores recientemente pudieron cotejar una lista de presos estatales con aquellos que solicitaron beneficios por desempleo pandémico y encontraron alrededor de 10 mil coincidencias.

«Junto con las solicitudes de los presos del condado y federales, se cree que el costo total del fraude en Pensilvania se acerca a los 250 millones de dólares», dijo la oficina de Brady.

@USAttyBrady & @PAAttorneyGen: 33 inmates at state & county prisons in western PA & their accomplices have been charged for illegally obtaining coronavirus unemployment benefits @SecretService @DOLOIG @FBIPittsburgh @USPISpressroom @IRS_CI https://t.co/dXFw3cHbER pic.twitter.com/DuBDfqyLS3

— WDPAnews (@WDPAnews) August 25, 2020