Se fortalece ‘Laura’ a huracán categoría 1

El Centro Nacional de Huracanes informó a través de Twitter, que la tormenta tropical “Laura” se convirtió en un huracán de categoría 1, tras su salida de Cuba y su entrada en el Golfo de México, en cuya costa central impactará el miércoles con vientos poderosos.

El reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), señala que “Laura” se fortalecerá a medida que se acerque a la costa y se espera que la intensidad de sus vientos sea superior.

En alerta se mantienen las costas de Texas y Luisiana desde San Luis Pass hasta Morgan City por la llegada de Laura que podría impactar como un huracán categoría 2 la noche del miércoles.

Update at 7:15 AM CDT: NOAA Hurricane Hunter reports that #Laura has become a hurricane. pic.twitter.com/aNiyahJXDQ

Expertos en meteorología señalan que el fenómeno podría estar más fortalecido en ese momento.

Por otra parte, “Marco”, que se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra, ya es una depresión tropical y se espera que se disipe en las próximas horas y deje de ser una amenaza al moverse en aguas abiertas mientras se dirige a Texas.

La preocupación ahora, señalaron las autoridades de Luisiana es “Laura” por las grandes cantidades de lluvia e inundaciones que provocará.

La amenaza también ha provocado desalojos obligatorios en Texas en el condado de Jefferson y desalojos voluntarios en el condado de Orange.

Tropical Storm #Laura Advisory 22: Laura Now Forecast to Become a Major Hurricane Over the Northwestern Gulf of Mexico On Wednesday. Additional Hurricane Watch Area Issued For Portions of Texas. https://t.co/VqHn0u1vgc

Este fenómeno meteorológico presenta ahora vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se mueve en dirección nor-noroeste a 28 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes mantiene alertas para varias zonas de Misisipi, Luisiana y Texas, además de para el occidente de Cuba y los cayos de Florida más alejados del continente.

Tras dejar atrás Cuba, el patrón de trayectoria indica que “Laura” se desplazó hacia la parte meridional del Golfo y esta noche y mañana avanzará hacia el noroeste hasta llegar cerca de las costas del sureste de Texas y el suroeste de Luisana el miércoles por la noche y tocar tierra en esa zona como un huracán de categoría mayor.

Esta temporada de huracanes en el Atlántico está siendo muy activa y ha dado ya 13 tormentas con nombres, de las que tres han llegado a ser huracanes: “Hanna”, “Isaías” y “Marco”.

#Laura is forecast to become a major hurricane over the northwestern Gulf of Mexico on Wednesday. Hurricane and Storm Surge Watches are in effect for portions of the northwestern Gulf coast. Follow the latest information at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/VfQsYQUvUE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 25, 2020