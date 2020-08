AMLO encontrará un Tamaulipas encabronado

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Oscar Pineda.-

Ayer que por causa de fuerza mayor tuve que ir a la calle Hidalgo, a comprar unos cachivaches que me faltaban, recordé con nostalgia los días en que esa calle y las otras del centro de Ciudad Victoria estaban llenas de vida…

Noté que había poca gente y la poca que había caminaba de prisa con la mirada desconfiada y el rostro oculto atrás de un tapabocas… yo también traía el mío.

Pero nada me causó más tristeza que ver la calle carcomida, llena de baches, como si hubieran estallado dinamitas a todo lo largo.

Me acordé de la portada de hace unos días en El Diario de Victoria, en la que se referían a la calle Hidalgo como una zona de desastre, nada mejor para describir lo que vi, con mucha tristeza, en la otrora avenida comercial de la Capital de Tamaulipas.

Desafortunadamente el mal estado de la calle principal del centro, es el reflejo del estado en que se encuentra toda la Ciudad.

Por alguna razón que todavía no alcanzo a comprender los tres órdenes de gobierno se olvidaron de esta noble y esforzada ciudad.

No se si sea que los últimos dos gobernadores originarios de esta tierra sembraron tanto odio y rencor, que ahora los nuevos ocupantes del poder se desquitan con la ciudad, o si los que vivimos aquí, estamos pagando una especie de manda por algún pecado de nuestros antepasados…

No sé si sea la indiferencia de nosotros como ciudadanos, que a pesar de ver el deterioro de nuestra Ciudad, hacemos como que no pasa nada y nos quedamos callados.

Lo único que sé de cierto es que esta Ciudad que me ha dado tanto hoy se encuentra abandonada, triste, deprimida, apagada.

LA VISITA DEL PRESIDENTE…

El jueves y viernes estará en la frontera de Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estará acompañado por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

AMLO llega a Tamaulipas en un momento de suma tensión. El humor social aquí es verdaderamente malo.

Seguramente se topará en algún punto de la gira con los productores agrícolas, quienes traen la sangre caliente por la falta de apoyos a la producción…

Los trabajadores de la Salud, estatales y federales, también traen sus molestias a flor de piel y son otros que podrían hacerse presentes en la gira del Presidente.

En Reynosa los damnificados por las inundaciones no andan tan contentos que digamos, pues hasta ahora la entrega de ayuda ha sido a cuenta gotas y de muy mala calidad, por decir lo menos.

Solo espero que a la gente del partido del Presidente no se les ocurra la grandiosa idea de mandar sus desagradables grupos de choque, porque entonces sí, la cosa se podría poner fea; como le digo, el ambiente anda bastante caldeado…

EL PERSONAJE

Una encuesta reciente hecha en Ciudad Victoria, reveló que en este momento el personaje con mayores probabilidades de ganar las elecciones para la Presidencia Municipal, sería Lalo Gattas, de Morena.

Pero, un pajarito me dijo que para ese cargo también estaría interesado el ex alcalde y ex diputado federal, Enrique Cárdenas del Avellano, quien no estaba en la lista de posibles aspirantes a la alcaldía, evaluados por la encuestadora.

Se dice que Lalo y Enrique, son, por decirlo de algún modo, del mismo equipo. De hecho, dicen los que saben, que Enrique es padrino político de Lalo.

Luego entonces, podríamos tener en Victoria una elección de pronóstico reservado y con dos peleadores del mismo equipo.

POSDATA

Lamento mucho lo sucedido ayer en la zona centro de Tampico; me entristece saber que una joven muchacha perdió la vida en una situación que no debió pasar.

Pero como siempre ocurre, “ahogado el niño, taparán el pozo”. Ayer anunciaron que revisarán todas las marquesinas de la zona centro, la mayoría son construcciones viejas y deterioradas por el salitre.

