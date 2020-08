Bucks de Milwaukee boicotean juego 5 de PlayOffs ante Magic

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto dieron a conocer que, producto de la decisión de los Bucks de Milwaukee de no jugar en el Juego 5 de los Playoffs ante Orlando Magic, a modo de protesta por los abusos policiales, los otros dos partidos programados para este miércoles, Houston Rockets vs Oklahoma City, y Los Ángeles Lakers vs Portland Trail Blazers, fueron pospuestos.

Milwaukee se ubica a unas 40 millas al norte de Kenosha, Wisconsin, la ciudad donde Jacob Blake, un hombre negro de 29 años, recibió siete disparos de la policía el domingo pasado.

Blake recibió un disparo cuando intentaba entrar por la puerta del lado del conductor de su vehículo con tres de sus hijos a bordo. El video del tiroteo se difundió en las redes sociales y se hizo viral, lo que provocó diversas reacciones y protestas.

Los Bucks, que estaban programados para jugar contra el Magic en AdventHealth Arena dentro de la burbuja de la NBA en el Walt Disney World Resort la tarde de este miércoles, se negaron a salir de su vestuario antes del partido, mientras los oficiales de la liga se encontraban afuera del mismo.

Los seis equipos decidieron boicotear sus respectivos compromisos de este día dentro de la burbuja en Orlando, a modo de protesta por el tiroteo policial: “Estamos cansados de los asesinatos y la injusticia”, dijo George Hill, jugador de los Bucks.