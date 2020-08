Evita AMLO hablar sobre Cabeza en la mañanera

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Fernando Acuña Piñeiro.-

Tal vez porque estará en tierra tamaulipeca este jueves y viernes, buscó correrle la atención a su anfitrión, el gobernador Francisco Cabeza de Vaca, pero este martes, ante la primera pregunta con la que arrancó la conferencia mañanera, justamente relacionada con la presunta investigación contra Cabeza, el Presidente AMLO declinó mencionar por su nombre al mandatario tamaulipeco. Y la respuesta que dio fue sobre generalidades.

Fue el reportero Hans Salazar de “Sin Censura” quien le inquirió sobre este tema, mencionando por su nombre al mandatario estatal, pero el periodista no fue muy específico y alargó la pregunta hacia el tema del ex presidente Calderón y García Luna, relacionados con los presuntos videos e investigaciones sobre el tema de la corrupción.

La respuesta de AMLO también fue muy general y en ningún momento mencionó al Gobernador, lo cual, de acuerdo al enfoque que se le quiera dar, puede entenderse como una cortesía política hacia Cabeza, pero también puede ser signo de que ya hay alguna negociación o diálogo entre ellos, por la vía de algún interlocutor.

Les ofrecemos aquí, de una manera aproximada, parte de la respuesta del Presidente al cuestionamiento del reportero:

“Es un momento importante, estelar en la historia de México, y debemos verlo positivo. Tenemos la oportunidad de combatir la corrupción, de alejarla por mucho tiempo de la vida política. De acabar con la peste de la corrupción. Debemos de ir al fondo. Tenemos elementos. Hay dos casos emblemáticos, graves: las declaraciones de Lozoya sobre políticos y legisladores, y el otro asunto es el de Genaro García Luna”.

En fin que todo un mar de expectación genera la gira presidencial de este jueves y viernes. Las miradas de la clase política nacional estarán puestas sobre Tamaulipas.

PILAR, CANDIDATA DE CUATRO PARTIDOS…Y DE LA UAT

Mientras que el obradorismo sigue enviando advertencias mediáticas, que hasta ahora, se han quedado justamente en eso, el cabecismo tamaulipeco, opera directamente para ganar el poder. Los azules tamaulipecos van a lo suyo. No se distraen.

Se sabe de buenas fuentes que por estos días tendría lugar, allá por los rumbos de la Facultad de Agronomía, un poderoso cónclave donde han sido convocados todos los directores de las diferentes escuelas del Alma Mater, con el propósito de trazar estrategias proselitistas, de cara al 2021… pero también al 2022.

Pero…¿Por qué Sergio Leopoldo Bello Cano, el flamante Contralor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sería el encargado de semejante misión? Bueno, la respuesta es que dicho personaje es el esposo de la diputada local Pilar Gómez, fuerte candidata a la Alcaldía capitalina y apoyada no solo por su tío político, el Gobernador, sino también por las dos estructuras más poderosas del asistencialismo social: la del DIF y la de MORENA.

O sea, que por primera vez en la historia política de Tamaulipas, una candidatura responde para efectos reales a los cuatro principales partidos políticos. Del PAN, porque pertenece al grupo del poder sexenal; de MORENA por el JR; del PRI, porque su esposo y un influyente círculo familiar son priistas, y del Movimiento Ciudadano, porque también hasta allá alcanza su influencia y sus lazos de parentesco.

El grupo que apoya a Pilar y a su esposo Polo Bello Cano no es cualquier cosa. Tienen de aliados a empresarios como el ex alcalde priista, y próspero empresario gasolinero Álvaro Villanueva Perales, y también suman a este dream team de lazos familiares, al inquieto propietario del hotel Las Fuentes, ex alcalde y ex candidato a la gubernatura, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.

Por si alguno piensa que Pilar Gómez está solita y desarraigada, y que con el solo soplo del aliento MORENISTA la van a derrotar, la sugerencia es que le vayan midiendo el agua. Porque atrás de ella hay un verdadero mar de tiburones políticos. Imagínese a Gustavo, a Álvaro y a todo el power de Palacio de Gobierno, súmele el absoluto respaldo de la estructura morenista y a los programas asistenciales bajo el mando de José Ramón Gómez Leal, que ni duda cabe que llegado el momento pondrá por encima del partido a la familia. Visto así el panorama, las cosas no serán precisamente un flan para la oposición en Victoria.

Pero volviendo con el tema de Leopoldo Bello Cano, se sabe que trae instrucciones precisas de poner en marcha toda la maquinaria universitaria, primero para ganar el 2021, y posteriormente para respaldar con todo la candidatura del senador Ismael Cabeza de Vaca.

Comentarios