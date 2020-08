Froy Martínez canta por sus sueños

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Valeria Maldonado.-

El joven victorense Froy Martínez quien participó en el concurso virtual de canto “Tengo la voz”, obteniendo más de seis mil vistas y más de mil reacciones en su video de presentación, tuvo una plática en donde nos dio a conocer un poco más sobre él y la razón de porqué ama cantar.

¿Quién es Froy?

Soy un artista independiente de Ciudad Victoria, me gusta tocar la guitarra y canto. Estoy tomando clases de canto con Rodrigo Nájera quien fue parte de la tercera generación de “La Academia” el reality de Tv Azteca.

¿Desde cuándo cantas?

Mi pasión por la música, por cantar, por ser un artista empezó desde chiquito. Mi mamá canta y yo la escuchaba cantar y cantaba con ella; ponía música de Timbiriche y otras bandas de su época y yo escuchaba las canciones hasta que me las aprendía y las cantaba.

El gusto por esta profesión artística inició casi de manera innata en Froy, fue hasta que estaba cursando la primaria cuando se dio cuenta que cantar era lo que quería hacer el resto de su vida pues participó en un concurso en su escuela logrando un segundo lugar, pese a nunca haber tomado clases.

¿Ves a la música como tu profesión?

Este siempre ha sido mi sueño (cantar) pero al principio empecé por lo cotidiano, por lo mismo de que la gente habla y te dice que una carrera de música es difícil, que no cualquiera lo logra, que se batalla mucho y ese tipo de comentarios que afectan un poco.

Cuando salí de la Preparatoria me fui a estudiar una carrera convencional a Monterrey, pero estando allá me puse a reflexionar y me di cuenta de que no estaba haciendo lo que a la larga me iba a hacer feliz… decidí dejar mi carrera y dedicarme a esto.

¿Tuviste conflictos por dejar tu carrera y buscar hacer realidad tus sueños?

Con mi papá, sobre todo, pero con el tiempo me supo entender porque el creía que no me gustaba mi carrera y que quería ser un vago o algo así pero después, ya viéndome trabajar y viendo como me esforzaba me comprendió y me apoyó. Él falleció en mayo, pero dejó una buena semilla en mí de no rendirme y de esforzarme por mis sueños.

¿Cómo descubriste “Tengo la voz”?

Me estuve preparando desde enero de este año para meterme a un concurso, pero como se vino lo de la pandemia estuvimos un poco en silencio porque no había concursos, pero un día una amiga me habló de este concurso y fue un rollo porque a mi me avisaron un sábado y la fecha límite de inscripciones era el lunes; fue un proceso muy apresurado, pero se logró.

Pese a que envió su video a última hora, la canción que decidió cantar no fue algo improvisado pues ya estaba preparándose para cuando se presentara el momento de demostrar su talento. Fue el día de ayer cuando se dio a conocer el nombre de los ganadores y aunque el de Froy no fue seleccionado, él se dice más que agradecido.

Sea cual sea el resultado, el apoyo que me ha dado la gente es grandísimo, no esperaba tanto recibimiento del público y eso para mí significa más que cualquier premio porque al final es la gente la que te va a apoyar.

