Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El huracán ‘Laura’ se sigue fortaleciendo, ya es categoría 3 y los expertos pronostican que aumente a categoría 4 cuando impacte la costa del Golfo de México en Estados Unidos, este miércoles por la noche.

‘Laura’ cuenta con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, con rachas de 215 kilómetros por hora, y avanza al noreste a 24 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha pronosticado que ‘Laura’ dejará múltiples peligros potencialmente mortales a la costa del Golfo de México desde este miércoles.

También recomendó que se intensifiquen los esfuerzos para proteger la vida humana en las zonas donde impactara el huracán.

Laura provocarán marejadas ciclónicas que podrían dejar oleaje de hasta cuatro metros en algunos lugares de la costa.

Hurricane #Laura Advisory 26A: Laura Strengthens Into a Major Hurricane. Potentially Catastrophic Storm Surge, Extreme Winds, and Flash Flooding Expected Along the Northwest Gulf Coast Tonight. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020