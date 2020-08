Manchester City ya hace cuentas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (Notimex)

Parecía un rumor más, una noticia que se aprovechaba de la crisis en Barcelona para “vender humo”, sin embargo los días pasan y toma cada vez más fuerza: Manchester City sí va a ofertar por fichar a Lio Messi.

Este martes el diario The Sun pública que los propietarios de City Group han dado luz verde para buscar al astro argentino, quien vive una crisis de personal y de resultados en el Barça y que por primera vez en su carrera no tiene claro si seguir o no con los culés.

El informe del medio británico asegura que los citizens ya analizan sus finanzas para, en caso de que Messi decida irse del club culé, hacer una oferta millonaria, pero cuidando el tema del Fair Play financiero, mismo que ya le generó una multa al equipo inglés y que por poco los deja fuera de la próxima Champions League.

Guardiola jugaría un papel importante en la operación. Y es que más allá de que él ha dicho que quiere ver a Leo toda su vida en Barcelona, la urgencia por ganar una UCL haría que el propio Pep fuera quien convenciera de palabra al astro del futbol de llegar a Manchester.

Hay que recordar que Messi tiene una cláusula de 700 millones de Euros, una cifra casi imposible de pagar, pero que, en caso de no seguir más en Cataluña, el club podría aceptar bajar esa cantidad para poder venderlo más fácil.

MANU LEVANTA LA MANO

Lionel Messi no seguiría más en Barcelona, según su entorno y medios en España y Argentina y con ello comienzan los rumores de dónde podría continuar su carrera el que para muchos es el mejor de la historia.

La opción más fuerte es el Manchester City, que ya hace cuentas para ofertar por Messi, sin embargo hay otro club inglés que podría entrar a la puja.

Se trata de su rival de ciudad, el Manchester United, que buscaría dar un golpe mediático importante y fichar al astro argentino en este periodo de pases.

La cadena Deportes Cuatro asegura este martes que parte de la cúpula de los Reds Devils ya se ha puesto en contacto con el padre de Messi y sin todavía nada formal le habría ofrecido un sueldo similar al que percibe en el club catalán.

Con eso, automáticamente el United se pone a la cabeza del City y del Inter, que además de tratar de ganar el pase de Leo, también deben cuidar el Fair Play financiero con el cual ya han tenido problemas en los últimos años.

Comentarios