En todo el mundo, cientos de maestros y alumnos han tenido que enfrentar nuevos retos con las clases virtuales, alternativa que se adopta en muchas partes del mundo para evitar que los niños y adolescentes pierdan el año escolar, sin embargo, no todos parecen adaptarse fácilmente a esta modalidad.

Una madre estadounidense, Jana Coombs, capturó con su celular el momento en que su hijo de 5 años llora por no comprender la clase virtual que estaba estudiando.

El pequeño hijo de Jana, quien está en el jardín de niños, no aguantó la presión y lo brusco que fue el cambio y comenzó a llorar.

La imagen fue compartida en redes sociales por Jana para crear conciencia sobre la dificultad que representa a algunos estudiantes la modalidad online o a distancia.

Jana comentó que ella solamente había tomado la foto para que las personas, otros padres y autoridades, vieran la frustración de los niños.

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia de coronavirus, cuenta con más de 5.7 millones de infectados y casi 200 mil muertos.

