En categoría 3 se convirtió y fortaleció “Laura”, lo que lo clasifica como un huracán potencialmente extremo, mientras continúa su avance hacia la costa del Golfo de México en Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) estimó que el fenómeno será Categoría 4 rápidamente, antes de impactar en las costas de Estados Unidos.

En pocas horas, después de tocar tierra, se debilitará, además de advertir por daños catastróficos cuando Laura toque tierra.

El fenómeno cuenta con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, con rachas de 215 kilómetros por hora. Tiene un avance al noreste a 24 kilómetros por hora.

Hurricane #Laura Advisory 27: Laura Continues to Rapidly Strengthen and it is Expected To Become an Extremely Dangerous Category 4 Hurricane. Catastrophic Storm Surge, Extreme Winds, and Flash Flooding Expected Along the Northwest Gulf Coast Tonight. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020