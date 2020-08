Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Una boda es de los eventos más especiales y únicos que podemos vivir, ser cómplices del amor de la pareja y poder compartir con ellos ese día lleno de felicidad y amor es algo inigualable, por ello es que las personas que acompañan a los novios deben ser sumamente especiales para ellos.

Y eso lo dejó muy claro una pareja de Minnesota, Estados Unidos, que no solo sorprendió a ellos sino también al joven hermano del novio, que sin duda alguna está muy emocionado por la futura boda.

Will Claussen y Alyssa Johns han sido novios por un largo tiempo y hace poco han decidido comprometerse, por lo que llevan un tiempo organizando todo lo relacionado con la boda y lo que esta implica, como la elección del vestido de novia y el traje del novio, el banquete, la música, el lugar y, por supuesto, los padrinos.

Para Will quien fuera el padrino debe ser alguien sumamente importante, que los conozca a ambos y sobre todo que permanezca en sus vidas sin importar las adversidades por las que lleguen a pasar.

Claussen tiene un hermano menor llamado Henry, quien padece síndrome de Down, pero eso no le impide llevar una vida normal y en compañía de sus seres queridos. Así que después de hablarlo con Alyssa, ambos decidieron que el padrino de bodas debía ser Henry, por lo que comenzaron a planear cómo se lo dirían, y el resultado fue completamente enternecedor.

Alyssa y Will se dieron a la tarea de poner un mensaje dentro de una botella, que después enterraron y Will le pidió a Henry que le ayudara “en la búsqueda de un tesoro”.

Este tipo de juegos le fascinan a Henry, por lo que sin duda alguna aceptó y tras buscar un rato llegaron finalmente al “tesoro”. Henry sacó la botella y vio el mensaje que tenía adentro un conmovedor mensaje:

“Henry Joe, ya eres el mejor hermano y mi mejor amigo, así que ¿podrías decirme que sí y aceptar ser mi padrino de bodas?”, Will Claussen.

La noticia tomó por sorpresa a Henry, quien durante un par de segundos no creía lo que oía y después saltó abrazando a su hermano. No cabe duda que será el mejor padrino de todos y que el amor entre Will y Alyssa es enorme.

Con información de: okchicas.com

