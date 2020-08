Trump 03/11/20: ¿Derrotado por coronavirus?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Vamos que volamos para la elección constitucional de los Estados Unidos y en la pugna, esta semana Joe Biden confirmó algo que nos parece concluyente. “It didn’t have to be this bad”, lo que google nos traduce como un terrible “no tenía por qué ser tan malo”.

Se refiere a los datos que sobre el coronavirus existen y a la pésima gestión de la pandemia, por parte del gobierno norteamericano con Donald Trump, cuyo destino hoy es incierto, pues la sociedad americana parece darle la espalda en al menos 15 puntos.

Las encuestas señalan con mucha claridad, que su tendencia al racismo, espíritu anti latino, los problemas que han tenido policías en contra de la comunidad afroamericana, los pleitos estériles contra China, los avances de potencias como Rusia, Alemania y la India, son temas que revelan que la economía ya no va por buen camino.

Todo catalizado por una pésima administración de la pandemia, donde sus expresiones han sido erráticas y populistas. Para este martes 25 de agosto se reportaron 35 mil 734 casos positivos, con lo que la cuenta llegó a cinco millones 754 mil 150 infectados desde que comenzó la crisis sanitaria en la Unión Americana. Y de los muertos, la cifra es escalofriante, 177 mil 198.

Y por si fuera poco, en la carrera por las vacunas, durante el mes muchos amanecieron con la tristeza de que otros como Inglaterra, China y Rusia, principalmente, estarían a la vanguardia de lo que tanto le falta. Una “pócima” milagrosa que le ayude antes del sagrado primer martes de noviembre.

El asunto es que en la foto de la semana, Biden va con una ventaja que, igual que en otros países, todo tiene que ver con una mala conducción presidencial. El estilo triunfalista de Trump, era “de autoaplauso” hasta 2019. Su estrategia avanzaba polarizante y engreída con el mundo, hasta la llegada del virus más grave de toda la historia de la humanidad, mientras que él minimizaba sus efectos.

El 22 de enero decía literal: «Es solo una persona que vino de China y lo tenemos bajo control. Todo va a estar bien». Una señal pésima para todos los seguidores que no comprendieron la gravedad de sus palabras y menos de sus acciones como el no usar cubrebocas, igualito que en México.

1.- Así la verdad que se impone sobre la saliva imperial de un Presidente que podría no ser reelecto y cuidado, lo que sigue, quizá juzgado, una vez que ya no tenga los resortes del sistema político, pues los que le sobran son enemigos ex socios a quienes él mismo atropelló.

2.- Así la vida de nuestros vecinos mientras en el mundo vamos que volamos sobre el millón de muertos. Una pesada losa para quienes no entendieron la gravedad del problema, con un nivel de contagio tal que suma 23 millones 694 mil 646 casos.

3.- He leído muchas frases, pero la siguiente es muy recurrente en mis colaboraciones, por describir a todos los que como Trump piensan que son Luis XIV “El Rey Sol”, o peor aún, como en México y el mundo entero en aquello de “L’État, c’est moi”.

Me preguntaron ayer por correo si la llamada acechanza del Gobierno federal versus el gobierno de Tamaulipas y el Jefe del Ejecutivo local Francisco García Cabeza de Vaca ponen en riesgo al Partido Acción Nacional y la supremacía en el Congreso local.

Los datos con los que se cuentan en estadísticas derivadas de encuestas formales, no las de Facebook, indican de manera contundente que no están en riesgo. AN está firme y si bien la marca de gobierno Morena y su Presidente real AMLO están bien posicionados, las buenas intenciones sencillamente no bastan.

Y ya no les vamos a dar ideas, solamente contestamos esta inquietud, que mucho tiene que ver con el adagio que hemos acuñado en Regieren Consultores, “nunca hay que confundir los deseos personales con los colectivos y menos con la operación política”.

Del cuarto piso.- Por cierto, para lo que siguen con sus listas de buenas intenciones, les cuento que cercanos a Alejandro Etienne han confirmado lo que ya sabíamos, él no está interesado en participar electoralmente.

Tras dejar la diputación local, Etienne, lo sabemos de la mejor fuente, está concentrado en su despacho como el abogado y notario exitoso que es.

El que sigue deshojando la margarita, no obstante que siempre dice que no, es Óscar Almaraz Smer. Obviamente si hay una alianza, pero sobre todo, permiso superior. Vamos a ver que el póquer azul sigue siendo los diputados Pilar y Soto, además de Mario y Miguel.

