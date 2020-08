Una oportunidad de perdida

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

El gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA SE VACA, no perdería la oportunidad de hacer campaña con la visita del presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, consideran algunos observadores.

“De hecho ya empezó”, escuchamos decir a alguno, al repaso de la queja porque no le han dicho a detalle, agenda, tiempos y lugares por donde pasará el primer mandatario de la nación.

“No nos han dicho, manejan la información a cuentagotas los de México”, contestó a pregunta “puesta” el Ejecutivo tamaulipeco, a inicios de semana, cuando se boletinó que había dado una “conferencia de prensa”.

El primer Mandatario de la nación, desde ayer volaba a Durango, para una gira por los cuatro estados del noreste, cuyos gobernadores le han estado haciendo ruido, con el tema de pedir más presupuesto y cuestionar sus políticas públicas.

En la zona de la Laguna, entre Durango y Coahuila, con los gobernadores PEPE ROSAS AISPURO y MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, hoy encabezará la reunión nacional de seguridad, haciendo una evaluación regional del tema.

Desde allá también dictará la conferencia de prensa mañanera; por la tarde se trasladará a Nuevo León donde hará lo propio mañana, a primera hora.

A Tamaulipas, estaría llegando mañana mismo por la tarde-noche, para el viernes dictar conferencia de prensa y encabezar eventos relacionados con la seguridad y el Desarrollo Urbano y Territorial, en Reynosa y Matamoros, en cuyo orden hay versiones encontradas.

La pregunta que algunos se hacen es, si le hará el “fuchi-guácala” al gobernador CABEZA DE VACA, como lo hizo con el poblano -también morenista- MIGUEL BARBOSA, o si dejará correr la cortesía política, como sucedió en Querétaro la semana pasada, dejando que PANCHO DOMÍNGUEZ se desahogara, sin contestarle.

Particularmente creo, dependerá de la actitud que sea adoptada por el de casa, cuyas ansias de reflectores nacionales, en la idea de que puede ser candidato presidencial de su partido el PAN, sigue ocupando todos sus “talentos”, aun con las nuevas prioridades.

El que pregunta no se equivoca… y el que responde menos, reza la conseja popular.

En la declaración aquella, FRANCISCO JAVIER GARCÍA dijo que va a informar al Presidente, de la situación que prevalece en el Estado, acusando complicidades aduanales, en el contrabando de armas que van a generar terror y muerte al interior del país.

En las reuniones nacionales de seguridad, que ha estado encabezando AMLO en los estados por donde ha ido pasando las últimas semanas, repasando estadísticas, se ha ubicado a Tamaulipas del justo medio para abajo, en cuanto a eficiencia, pero en la declaración local del lunes, se aseguró que acá se dan los más altos avances del país.

Hasta se cruzó la confirmación con el Secretario de Desarrollo Económico del Estado, de que Tamaulipas ocupa el cuarto lugar con más generación de empleo. Pérdidas son las que se han estado contabilizando a granel, desde que el coronavirus pasea por el vecindario.

Igual dijo que en Tamaulipas se amortiguó el impacto de la pandemia, por las medidas adoptadas, a contracorriente de lo que el Gobierno federal estaba haciendo, como las restricciones y construcción con recursos propios de ocho hospitales covid.

Ya que si no operaron, cuando se les requirió, porque no hubo personal para atenderlos, como se dijo en Reynosa, cuando no se halló cama para los pacientes, es otra cosa.

Afortunadamente el punto de mayor presión ya pasó, y los contagios han ido cediendo, como para afirmar que no pasa el 50 por ciento de ocupación, las unidades primarias de atención y los casos activos se mantienen “manejables”.

Esos 800 millones de pesos gastados en la atención de la pandemia, según el anuncio aquel, que no venga la Federación a querer fiscalizarlos, porque son recursos del Estado, distraídos de otros nichos del presupuesto local, sobre los que en su momento, seguramente el Congreso local avalará sin reticencias.

Afortunadamente el IMSS, ISSSTE y PEMEX han dado su mejor esfuerzo, al lado de las autoridades sanitarias del Estado, si no, quién sabe qué habría pasado sin el apoyo del Gobierno federal, fue el reconocimiento-reclamo.

Sonó a ironía, perdón. No fui yo quien lo dijo.

Lo que también sonó a reclamo y con todas sus palabras el Gobernador reivindicó como tal, fue el repetido dicho de que Tamaulipas es el segundo estado que más aporta a la bolsa central de impuestos y está en condición marginal sobre lo que se regresa al Estado del centro.

En México lo que dicen es que los impuestos que Tamaulipas dice aporta, en realidad son por el tráfico comercial internacional que por acá pasa, pero no por actividades productivas locales y eso no cuenta como aportación, pues las aduanas no son propias de los estados.

Y aún en eso, en medio de la pandemia, los ingresos se han abatido considerablemente con la reducción significativa de importaciones y exportaciones, siguen diciendo allá, entre ellos, porque al Estado ni le responden sus reclamos.

Por los rumbos del PRI estatal, su dirigente, EDGARDO MELHEM SALINAS, refrendó que para la elección local del año entrante, la tercera parte de las candidaturas serán ocupadas por jóvenes.

Lo hizo al tenor de la toma de protesta de OLIVER ZÚÑIGA y REGINA ORTIZ, como Presidente y Secretaria general de la Red de Jóvenes del PRI en el municipio capitalino.

MELHEM además participó en el Congreso estatal de la Confederación Nacional Campesina, liderada en Tamaulipas por RAÚL GARCÍA VALLEJO, en cuyo marco refrendó el compromiso con las causas del campo y los líderes regionales empeñaron sus afanes en los triunfos priistas para los retos venideros.

La encuestadora Maisve Caller, quiere justificar que el alcalde tampiqueño CHUCHO NADER es el mejor calificado del país, con el hecho de poner como el peor al victorense, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, a sabiendas que esto último nadie lo cuestionará.

Cuánta perversidad… de XICO.

Y de la encuestadora, al poner la vez anterior en la segunda posición -de todos los del país- al maderense ADRIÁN OSEGUERA KERNION y ahora, no incluirlo ni al lado del victorense, para taparle el ojo al macho, mermando la justificación aquella.

Como quiera, el grueso de los ciudadanos saben muy bien, qué han hecho y qué han dejado de hacer los alcaldes de su terruño, para bien, pero sobre todo, más, para mal.

¿Hasta cuándo, señor Presidente?

Mañana le decimos.

Comentarios