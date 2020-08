Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El equipo de campaña de Donald Trump, quien está buscando su reelección como presidente de Estados Unidos, ha estrenado un nuevo spot publicitario para promocionar su campaña en el que aparece el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En el video de promoción de Trump, se usa la imagen derivada de la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y México que tuvo lugar en julio pasado para destacar la firma del T-MEC para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Cabe destacar que, en el spot de Trump, cuya duración es de cuatro minutos con 30 segundos, la imagen del Presidente AMLO aparece por menos de dos segundos.

El Presidente AMLO indicó, a pregunta expresa durante su conferencia matutina de este viernes, que no opinaría nada sobre el uso de su imagen para un promocional del candidato presidencial Republicano pues él es muy respetuoso de las elecciones.

“No tengo opinión, ellos tienen campaña quiero ser muy respetuoso, de las elecciones del pueblo de Estados Unidos. Hay muy buena relación de respeto. Me dio gusto estar en la Casa Blanca y escuchar que se reconociera que hay 36 millones de mexicanos, eso me dio gusto y que reconociera la aportación de nuestros connacionales al desarrollo de esa gran nación. Gente que va a ganarse la vida honradamente”, respondió AMLO.

It's one of the great American success stories…#RNC2020 pic.twitter.com/hNjNSoJCyQ

— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) August 28, 2020