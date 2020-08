¿Les debemos algo?: AMLO. No, responde CDV

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Reynosa, Tam.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó estar al corriente en el reparto de las participaciones federales a los estados.

En la rueda de prensa «mañanera» que dio desde esta ciudad fronteriza, se pronunció a favor de un cambio a la Ley de Coordinación Fiscal, por consenso, para definir una nueva fórmula de redistribución presupuestal a las entidades.

Pero insistió en que se les ha dado cada peso del presupuesto federal.

«No les debemos», afirmó.

Y volteó hacia el presidium en donde se encontraba el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca para preguntarle:

«¿Te debemos algo, gobernador?».

«No», contestó de lejos el mandatario estatal.

El presidente López Obrador reiteró que no existe resistencia para modificar el pacto fiscal y reafirmó que sería posible hacer una reforma hacendaria y proponer cambios en la Ley fiscal.

«Si se logra un consenso para una nueva fórmula pues no hay ningún problema, pero no solo es un asunto de resistencia del gobierno federal, nosotros no nos oponemos, pero sí tiene que haber un acuerdo porque esto va a significar que se les quite algunos y se les dé a otros», señaló.

Recordó que esta revisión implica una modificación en la fórmula de distribución del presupuesto a las entidades, en la cual toma en cuenta tres elementos: crecimiento económico, pobreza y número de habitantes.

«Esta fórmula se ha venido modificando desde que se definió en el gobierno de López Portillo, se ha movido varias veces. La última vez que se modificó fue en el gobierno del presiente Calderón y ya quedó definida cómo está».

El mandatario nacional enfatizó que de hacerse, podría significar una distribución diferente en donde se les quite y se les dé a otros, lo que generaría reclamos en los gobernadores.

«Ahora los que no se quejan son a los que mejor les va», añadió.

