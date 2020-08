View this post on Instagram

Es PLANDEMIA de Nuevo Orden Mundial tecnócrata, dictatorial y tiránico de ideologías comunistoides marxistas, agenda 21 y 2030 de ONU y OMS, reducción de población, recorte a los derechos, libertades y garantías individuales, esclavitud y control total de la mente, salud y vida. DESPERTEMOS a la luz de la conciencia y conectemos nuevamente con nuestra esencia humana y espiritual desde la fuente original, la oscuridad sólo se vence con la luz y el odio con el AMOR. Amémonos y amemos. Perdonemonos y perdonemos. La presencia de Dios sana cualquier padecimiento y enfermedad desde el alma, vibremos en frecuencias altas de amor infinito. ❤️🙏🏻