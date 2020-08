Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El cantante de regional Lupillo Rivera ha reaccionado a la relación entre Belinda y Christian Nodal, y asegura que no tiene mucho que decir sobre ello.

En entrevista con el programa “Despierta América”, el Toro del Corrido dijo seguro a Alan Tacher, que no tiene mucho de qué hablar, pero sí quiso disculparse con la pareja:

“Lo único que puedo decir… es pedirles una disculpa tanto a Belinda como a Nodal porque creo que esta nota la están llevando a otros extremos, yo creo que hay que dejarlos disfrutar de su romance, de su relación, de su amor, y hay que dejarlos que sean felices… de mi parte, yo la verdad les deseo lo mejor del mundo”.

Lupillo, además, dejó en claro cómo se encuentra anímicamente luego de que se revelara que Belinda, de quien se tatuara su cara en el brazo, ya tiene un nuevo amor:

“Ahorita me encuentro muy bien en mi vida personal y en mi vida profesional estamos queriendo salir adelante”.

Alan Tacher también cuestionó sobre qué piensa hacer con el tatuaje del rostro de la cantante, que aún lo conserva:

“Voy a subir a mis redes sociales ya cuando pase (todo este alboroto), voy a subirlo a mis redes sociales (lo que decida hacer)”.

Tacher también preguntó a Lupillo si al día de hoy se encuentra saliendo con alguien, pues hace algunos días se le relacionó con una joven en Estados Unidos:

“No es mi novia, no conozco yo a esa muchacha, si quiera está aprovechando publicidad la muchacha. Yo la conocí a través de los chismes y de los programas porque me puse a buscarla, dije: ‘Déjame ver si esta guapa o no’… sí está muy hermosa, pero no, no la conozco. Novia no tengo”.

Con información de: radioformula.com.mx

