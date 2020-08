Llevan beneficios de Fonden a los afectados por ‘Hanna’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara

En espera de que termine la evaluación de daños ocasionados por el huracán “Hanna” el 26 de julio, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu) procedió a la entrega de diez mil 350 láminas en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz y Valle Hermoso.

El director de este organismo Salvador González Garza explicó que ese material, lo aportó el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) como parte de las acciones para restablecer las condiciones en aquellas viviendas que requieran de una rehabilitación.

Reveló que la valoración de daños, de aspectos que competen al Itavu, se terminó y están en manos del Comité Estatal de Evaluación, desde donde se emitirán las directrices para que cada dependencia se avoque a realizar los trabajos, una vez que se disponga de recursos.

“Entro el Fonden y para los daños estructurales de más vivienda que en estos tipos de eventos casi no existen, ya se hizo un recorrido y se tiene una evaluación, todavía no me pasan a mi cuanto y en donde” estableció el funcionario.

Lo único que llegó, son las poco más de diez mil láminas que estaban solicitadas y que se están entregando a familias que lo requieran en los municipios de Reynosa, Díaz Ordaz y Valle Hermoso, considerados como lugares de desastre por las lluvias del huracán “Hanna”.

“Solamente es que estén dentro de esa área porque los municipios que se declararon en desastre son Reynosa, Miguel Alemán y Valle Hermoso, es en esos municipios exclusivamente se están entregando” sostuvo.

Sobre la cuantificación de daños, sostuvo que aun cuando ya se levantó la valoración, todavía no se dice por el Comité Estatal, del recurso que se necesitará para el mejoramiento de vivienda u otro tipo de ayuda para la población.

“No me lo han pasado, la evaluación se terminó desde la semana pasada, a los que requieran reparaciones por daños estructurales, no es fácil demostrarlos porque no fue un terremoto, fue agua, se asienta la casa en la tierra y puede ser que si haya daños estructurales, pero no hay un Fondo o un guardadito para ello” explicó.

