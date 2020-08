Protestan empleadas de restaurante que no paga

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Adela Hernández

Tampico, Tam.- Debido a que les deben cinco meses de sueldo, empleadas del restaurante El Élite se manifestaron inconformes.

Al grito de «justicia laboral» las empleadas del restaurante ubicado en la zona centro de Tampico piden se les pague a las 47 empleadas que están subsistiendo gracias a la ayuda de sus clientes, a quienes les han solicitado e incluso dinero prestado “para irla pasando”.

Lidia Castillo y Olga Silva, en voz de las quejosas, indicaron que muchas de sus compañeras no participaron en la protesta contra el Élite y su gerente Elena Pozos Medellín, debido a las han amenazado con no jubilarlas.

«Tenemos cinco meses que la gerente no nos da la cara, no nos paga sueldos, nos deben prestaciones, y consideramos que no es justo, el restaurante no está cerrado, esta abierto, ellos están vendiendo, entonces que hacen al dinero».

Dijeron que desde hace más de cinco años les están descontando Infonavit, mismo que no están pagando a la dependencia.

«No tenemos Afore ni Infonavit porque ellos no lo pagan, pero si nos lo descuentan, yo me quería jubilar, fue a preguntar y me dicen que desee hace cinco años que no pagan Infonavit, checaron mi Afore y no tengo ahorrado nada, que tengo que trabajar un año para generar ingresos en mi Afore y poder jubilarme a los 64 años, eso no es justo, dónde está ese dinero, porque bien que nos lo descuentan de nuestro sueldo», señaló Olga Silvia Rodríguez.

Dijeron que contactaron a un abogado, quien ya les elaboró la demanda contra el restaurante, para que las liquiden y les paguen lo que les deben, ya que muchas tienen hasta 12 años de antigüedad laborando en el lugar.

«Estamos cansadas de mentiras, no pagan Seguro Social, sólo atención medica, no tenemos una sola aportación de Afore, nos descuentan Infonavit y no lo pagan, en marzo trabajamos tres semanas y tampoco nos las pagaron, nos dijeron que nos hablarían y es fecha que no dan la cara”.

Comentarios