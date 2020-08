Choque entre simpatizantes de Trump y antirracistas deja un muerto

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Después de que el sábado por la noche se registraran choques entre simpatizantes del presidente Donald Trump y miembros del movimiento “Black Lives Matter” (las vidas negras importan), una persona murió por disparos en Portland, Oregón, E. U.

Este domingo la Policía de Portland indicó que está investigando el incidente y no precisó si el suceso está directamente relacionado con los enfrentamientos que estallaron en el centro de Portland, ciudad que ha vivido constantes protestas desde la muerte en mayo del afroamericano George Floyd, asfixiado por un policía blanco.

Los simpatizantes de Trump organizaron una manifestación en coche; se reunieron con sus vehículos en un centro comercial a las afueras de Portland y condujeron hacia el centro de la ciudad con camiones, coches y motos uno detrás de otro, en una línea que se extendía varios kilómetros.

WARNING GRAPHIC ⚠️ ⚠️ ⚠️ this is the shooting that took place tonight. #PortlandShooting #PortlandProtests pic.twitter.com/z2e9fh1nfS

— #StaySafePortland (@PredatorFiles) August 30, 2020