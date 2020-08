Matamorenses no pagan agua por pandemia: JAD

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Arely López Galicia.-

Matamoros, Tam.- La Junta de Aguas y Drenaje en Matamoros (JAD), informó que al menos un 40 por ciento de la zona residencial en esta ciudad no están pagando por el servicio de agua potable desde que inició la pandemia por el Covid-19.

Guillermo Lash de la Fuente, gerente general de la JAD, señaló que existe mucha apatía a pagar al organismo operador, que debe mantener el servicio sin hacer cortes, ya que las familias deben mantenerse en casa.

“En el área residencial 40% no están pagando, no están al corriente porque saben que de alguna manera es esencial y nosotros no vamos como la CFE a cortarte por falta de pago”, indicó.

“Esto a pesar de que mantenemos los programas permanentes que tenemos para hacerles los planes de pago a la medida, tenemos el pago de todo año y bonificamos dos meses, pagas puntualmente y si estás al corriente 10 por cienti del mes siguiente”, agregó.

El gerente, dijo que la industria es la que ha cumplido con su pago, mientras que con los comercios sí están “batallando” porque no están operando y han solicitado prórrogas comprometiéndose que en dos o tres meses se pondrán al corriente.

“En donde se están acercando con nosotros hacer convenios de pago es en el área comercial debido que muchos están atravesando una situación difícil sin embargo nosotros sabemos que podrían atrasarse aún más, pues la deuda crece, pero les brindamos el apoyo”, concluyó.

