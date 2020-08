Lady Gaga sorprende con sus mascarillas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este domingo se llevó a cabo la celebración de los MTV Video Music Awards (VMA) de 2020, con un ambiente de distanciamiento social y medidas de prevención, por el covid-19.

La artista que se llevó la noche, fue Lady Gaga con cinco premios, pero sobre todo por sus mascarillas muy a su estilo que utilizó durante cada aparición.

Sus mascarillas variaron desde una rosa con alambres y malla metálica, hasta otra negra que tapaba prácticamente toda la cara y que en la zona frontal tenía una pequeña pantalla de luces que cambiaban de color.

Los premios se celebraron en Nueva York, donde The Weeknd inició la gala cantando desde lo alto de un edificio, en un balcón suspendido, su éxito “Blinding Lights”. También se llevó el premio más codiciado de mejor vídeo del año por la misma canción.

Gaga fue nombrada artista del año, “Todo el mundo que me conoce sabe que tengo la misión de dar alegrías a través de la cultura, la danza, la música”, afirmó Gaga durante la ceremonia.

Ariana Grande ganó un premio creado durante la pandemia: mejor vídeo hecho desde casa, con su colaboración con Justin Bieber en “Stuck With You”.

The Weeknd se mostró muy serio al recibir los premios debido al asunto racial que se está viviendo en Estados Unidos.

“Una vez más, es complicado celebrar. Justicia para Jacob Blake y Breonna Taylor”, dijo las dos veces que salió a recibir su premio

El premio a mejor vídeo latino fue para Maluma quien interpretó su single “Hawái” desde Brooklyn.

La ceremonia fue finalizada por Black Eyed Peas y Tyga, que interpretaron “Vida loca”.

.@ladygaga took us on a JOURNEY through #CHROMATICA with this incredible #VMA performance! 💖 pic.twitter.com/jBjaUpZtfG

— MTV (@MTV) August 31, 2020