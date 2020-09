Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Con apenas 11 años, Sankavi Rathan De Ontario, Canadá, batió el récord Guiness, al armar 30 cubos Rubik, con tan solo una mano, mientras hacía hula-hula en aproximadamente una hora.

Esto sucedió el pasado 1 de agosto, mientras con la mano izquierda, la pequeña Sankavi rompió el récord anterior que era de 25 cubos de Rubik.

Rathan Balasingam, quien es el padre Sankavi, ha contado que su hija nació con una lesión en el plexo branquial de su mano derecha, por lo cual no tiene movilidad y sólo realiza sus actividades con la mano izquierda.

Congratulations 🥳 to 11 year old Sankavi Rathan who just broke the Guinness world record for solving the most Rubik’s Cubes ( 30 ) with one hand while Hula Hooping,, Mississauga is proud of you 👍 pic.twitter.com/VlhgOxqx9k

— Ron Starr (@RonStarr6) August 1, 2020