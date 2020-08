Presentó VicFilm su Selección Oficial

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La tercera edición del Festival de Cine de Ciudad Victoria (VicFilm) que se realizará del 18 al 27 de septiembre, dio a conocer la lista de los trabajos seleccionados de este 2020 en sus diferentes categorías.

La Selección Oficial dentro de las categorías Mejor Cortometraje Regional, Mejor Cortometraje Corto Internacional y Mejor Guion Regional se dio a conocer a través de sus redes sociales la semana pasada.

En Mejor Cortometraje Regional compiten: “Sus últimas horas” de Jaziel Meléndez Mezquida; “Instant Crush” de Einar Broodden; “Alma” de Elizabeth Marlo; “6.1.6” de Hiram G. Rodríguez; “La energía de una voluntad” de Marco Esteban Meléndez Almaguer y “Pantomimus, una tragicomedia” de Clio Acosta.

Además de “Los niños perdidos” de Emanuel Sena Galeana; “Sayonara” de Carlos Lerma; “Y sí, me hinco” de Daniel Esteban Ramírez; “Como si estuvieras” de Michelle Ordaz y Juanjo Dominguez; “Las estrellas también mueren” de Rodrigo Martín Jaffe y “Desde el carretón” de Sadot Sosa.

En Mejor Corto Internacional compiten “Balance” de Raymond Limantara Sutisna; “Autumm” de Jean-Marie Villeneueve; “The ballad of Pipe and Necklace” de Martin Babic; “Magic play” de Natasha Cánepa; “And they call it democracy” de Tony Thomas y Shameer N.; “Wine Game” de Vahan Bedelian y “Chatty Love” de David Valencia y Alejandra Alanis Ortiz.

La selección de Mejor Guión está conformada por “Amigo” de Pablo Armando Torres; “Xigarro” de Jesús Sebastián y Jaime Oviedo; “El hijo del justo” de Roxelio González Rangel; “El yerro del diablo” de Carlos Treviño y Rogelio Delfín; “La tertulia” de Sadot Sosa y “Ofiuco y Piscis” de Gerardo Niavez Galván.

