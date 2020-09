Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El pasado lunes, el actor César Bono recibió un homenaje en el programa Hoy por sus 50 años de carrera, pero su presencia en la emisión llamó la atención por su estado físico, ya que se presentó en silla de ruedas y con su bastón.

Magda Rodríguez, la productora del programa, compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a Bono que se llenó de comentarios celebrando la trayectoria del actor, pero también criticando el hecho de llevarlo a una emisión ante el riesgo de contagio de Covid-19, lamentando además el deterioro de su estado físico, al grado de tener que usar la silla para movilizarse.

En el programa se realizó una charla con César Lozano, Galilea Montijo y Paul Stanley, en la cual se hizo referencia a las declaraciones que Bono ha dado acerca del sombrío pronóstico que tiene ante sus problemas de salud y lo que le queda de vida.

La conductora Galilea Montijo le pidió que no dejara de luchar por su salud, a lo que Bono respondió que no se ha cansado de luchar, se ha cansado del movimiento, ya que nada más el hecho de vestirse se cansa más que si hubiera trabajado 15 horas de trabajo forzado en Siberia. Entonces como moraleja decidí andar encuerado, señaló a manera de broma.

Señaló que es un hombre de la tercera edad, tirándole ya al séptimo piso, refiriéndose a su estado de salud, a lo que el doctor Lozano destacó su actitud positiva con la que enfrenta sus estragos de salud.

Posteriormente se hizo un pequeño homenaje a Bono mostrándole testimonios de gente que ha trabajado con él, como Lupita Lara (su compañera en la serie Mi Secretaria) o Lalo España, de Vecinos.

Se transmitió además un recuento de la carrera de Bono- quien ha destacado en cine, teatro y televisión, en producciones como Hogar, dulce Hogar y Parodiando, y se le entregó un reconocimiento.

César Bono no solo ha sufrido ocho infartos, también tiene una hernia hiatal que no desea operarse. Debido a los infartos su movimiento se vio afectado de manera severa. En noviembre de 2019 le colocaron una malla extensible para abrir arterias, venas y otros conductos. Y es que al tener las venas delgadas no le estaba llegando suficiente sangre al cerebro.

Señaló que: “Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”.

También mencionó que está consciente de que no le quedan muchos años de vida.

Mencionó que es un hombre optimista, que está bien, que ha veces señalan que está deprimido, pero no, lo que pasa es que es realista.

“Me dieron más de ocho infartos, entonces ¿cómo no pensar en la muerte? No es lo mismo que te digan ‘le dio un infartito’ a ‘¡le dieron ocho!’”, señaló.

“Tengo 70 años, si no estoy consciente de que voy a vivir menos que cuando tenía 20 estaría retrasado mental. Claro que no me queda mucho tiempo de vida y claro que mi salud se vio afectada. Incluso la neuróloga que vio mis ocho infartos no sabe cómo es que estoy vivo”, indicó el actor.

