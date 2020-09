Feliz por su debut

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rubén Jasso.-

Sumamente contenta por su participación con el primer equipo de Tigres en la jornada tres de la Liga MX Femenil, la jovencita victorense Azucena “Susy” Martínez dijo que seguirá trabajando con el mismo entusiasmo en busca de ser tomada en cuenta en las convocatorias para los siguientes encuentros.

El domingo por la mañana, las jugadoras del conjunto felino dominaron ampliamente a sus rivales del equipo Santos y terminaron ganando 4-1, ingresando la victorense al minuto 72 de tiempo corrido en lugar de Katty Martínez, quien se había hecho presente en el marcador con un “doblete” en la primera parte.

Al respecto, la espigada delantera con el número 25 en los dorsales, expresó a través de sus redes sociales que por fin había llegado el día que tanto esperaba.

“Después de tantos años de trabajo, sacrificio y mucho aprendizaje, he podido debutar en la Liga MX, algo que buscaba y soñaba y que mejor que sea con esta gran institución como lo es Tigres”.

La victorense agradeció al técnico Roberto Medina por la confianza que le ha mostrado y a sus compañeras por el apoyo que siempre le han brindado, lo mismo que a toda la gente del Club que ha creído en ella. “Es uno de los mejores momentos de mi vida”, agregó.

Igualmente, el agradecimiento se extendió a toda su familia, pues desde pequeña siempre la impulsaron a luchar por sus sueños hasta alcanzarlos.

“Gracias a Dios por todas las bendiciones, ahora estoy feliz, pero sé que esto apenas empieza, falta mucho por aprender, por crecer y trabajar, hoy más que nunca me esforzaré para seguir adelante y cumplir más metas que me he trazado, continuaré aprendiendo de mis compañeras y cuerpo técnico para mejorar y seguir en este sueño que vivo, y no pienso dejar pasar esta gran oportunidad de crecer y estar con el mejor equipo de todo México”, puntualizó.

