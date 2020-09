La Habana inicia toque de queda por rebrote de coronavirus

LA HABANA (AP).- Las autoridades cubanas arrancaron este martes con un plan de medidas estrictas por 15 días en La Habana para combatir un rebrote del nuevo coronavirus y acabar con la propagación de bajo nivel, pero persistente, en la capital.

Desde las siete de la noche hasta las cinco de la mañana no podrá circular ningún automóvil ni transeúnte por la ciudad, dispuso el gobierno. La urbe además estará «cerrada» hacia otras provincias en cualquier horario y se instarán puntos de control para evitar movimientos.

Paralelamente, los comercios no podrán vender a personas que no sean vecinos de cada municipio —La Habana tiene 15— y deberán operar sólo hasta las cuatro de la tarde. Además, se volvió a limitar la asistencia de personas a los puestos de trabajo no esenciales, que habían comenzado a retornar con una relativa flexibilización en julio.

Los infractores recibirán multas de 3 mil pesos cubanos (unos 150 dólares) o se enfrentarán a los tribunales.

También se pararán miles de vehículos de la flota estatal en un país en el que los carros de las entidades son tan o más numerosos que los de propiedad personal y sirven para mover a personas a centros de trabajo o realizar gestiones. Mientras, se solicitó a los particulares evitar circular en el horario diurno.

En La Habana —con dos millones de habitantes– y otras cinco pequeñas localidades del interior con problemas de contagio local no comenzaron las clases, por lo que 355 mil estudiantes –del 1,7 millón de matriculados en todo el país que sí lo hicieron este 1 de septiembre — se quedaran en casa estas dos semanas. Tampoco opera el transporte público.

Las medidas se sumaron a las de ámbito nacional que se mantienen, como la cancelación de los vuelos comerciales o restricciones al turismo.

Las otras provincias del país continuarán en su fase de flexibilización de la cuarentena, pues algunas de ellas llevan meses sin reportar casos y las autoridades esperan que el COVID-19 no se extienda.