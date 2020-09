Reabran el centro: comerciantes

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Adela Hernández.-

CIUDAD MADERO, Tam.- Comerciantes del mercado 18 de Marzo, y del primer cuadro de la ciudad, se manifestaron ayer en la explanada de la Presidencia Municipal, para pedir la reapertura total de las vialidades de la zona centro de la ciudad y que se cancele el operativo de grúa.

Aseguran que algunas de las vallas metálicas que se instalaron desde el mes de marzo ya fueron retiradas este fin de semana, pero aún hay vialidades importantes que impiden el repunte de las ventas.

Ramón Gómez Narváez, presidente del Consejo Empresarial y Turístico de Ciudad Madero, encabezó la protesta, indicando además que el 30 por ciento de los negocios ubicados en la zona centro están muy afectados, por lo que de seguir así podrían cerrar más locales de manera definitiva y ello implica el despido de más de 200 personas.

Dijo confiar que en la reunión que sostenga este martes con las autoridades municipales dará buenos resultados, que permitan que mejoren las ventas.

Por su parte el secretario de conflictos de la Unión Única de comerciantes del Mercado 18 de Marzo, Felipe de Jesús Sosa Salas señaló que cerrar calles y no permitir la apertura de negocios esenciales solo está afectando la economía de las familias, ya que consideran no frenará los contagios.

«La pandemia va a seguir, no sabemos por cuánto tiempo, pero cerrar calles y establecimientos no es la solución, tenemos que enfrentarlo, va a seguirse contagiándose la gente, muchos partirán, esa es la terrible realidad, no sabemos cuándo va acabar, por eso pedimos que nos dejen trabajar, mucha gente está endeudada, otras más sin trabajo, necesitamos que se aperture todo el centro y se cancele el operativo grúa, la economía está muy complicada».

Asimismo el secretario del Ayuntamiento José Antonio Ortega Juárez señaló que será este martes cuando se sostenga una reunión de trabajo para determinar si se abren las calles, pero dejó en claro que no estaba a discusión la suspensión del operativo grúa, ya que sólo lo aplican a los vehículos que están mal estacionados.

«Estamos viendo ya con Ramón Gómez la manera de aperturar las calles de la zona centro, sabemos que les ha pegado mucho la pandemia, no tienen ventas, otros tienen que adeudo de renta o servicios, la semana pasada en una reunión que tuvimos, decidimos aperturar una zona, mañana tenemos la otra reunión para ya decidir si abrimos totalmente el centro o sólo algunas calles, se determinará en base a la movilidad social, el Presidente Municipal está muy al pendiente de ustedes y nos ha dado la indicación para que los atienda».

