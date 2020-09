Veterinaria ofrece internet a niños para tomar clases en línea

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La Veterinaria Nogales extendió una invitación en sus redes sociales a todos los niños que necesiten el uso de internet para realizar las tareas escolares.

La idea es que acudan con su cubrebocas para realizar sus trabajos y puedan cumplir con sus clases en línea.

Fue justo el pasado 24 de agosto cuando arrancó el ciclo escolar y se anunció en el Facebook de Veterinaria Nogales: “Si conoces a un niño o niña que necesite un espacio para tomar sus clases virtuales o realizar la tarea, o que no tenga internet, incluso que no tenga una compu, aquí les prestamos un espacio, una computadora y el internet para que no pierda sus clases”.

Conformada por un equipo de siete médicos, esta clínica mantiene su oferta en pie, y fue el doctor Raymundo Sánchez quien dijo, el equipo lo conforman los doctores Jorge, Raquel y Abigail, así como Joka en la recepción y Toñito, paramédico, contando además con un ayudante general.

“Aquí tenemos internet, computadoras y el espacio. Si alguien cercano o no cercano las necesita, pensamos que son una oportunidad de no perder sus clases. La propuesta la hicimos al iniciar el ciclo escolar, estamos en Salvador Creel 294 en la colonia Margaritas y pues aquí en Jacarandas a lo mejor hay niños que tienen clases en Zoom pero a lo mejor no tienen computadora o internet en su casa.

La veterinaria es muy amplia”. La generosidad de estos profesionales los llevó a considerar que habrá niños sin las mismas oportunidades. Es por ello que apuntó el doctor Raymundo Sánchez, incluso teniendo un negocio que funciona las 24 horas, no se limita el tiempo en que podrían acudir los menores, incluso acompañados por sus padres.

“Sí tenemos varias máquinas y no las usamos todas a la vez, sí podríamos prestar dos o tres máquinas o el uso del internet. Al momento no han llegado pero mantenemos la propuesta. Nosotros tenemos dos años en la dirección, gracias a dios nos ha ido bien con el negocio, con lo del covid la gente volvió a casa y se acordó que tiene mascotita y la han traído. Nos ha ido bien”. Con personal trabajando día y noche, el entrevistado dijo que algunos niños verán sus clases por televisión, pero le pueden pedir una tarea de investigación que se posterga al esperar el regreso de los padres del trabajo.

“Ellos pueden salir a las siete u ocho de la noche y a esa hora es difícil encontrar un café internet abierto o hay menos posibilidad de encontrarlo desocupado y aquí con mucho gusto les podemos prestar la maquinita para que consulten su tarea”. La Veterinaria Nogales mantiene consulta, servicio de ultrasonido, estética, cirugías, vacunas y desparasitación. De momento por la alerta sanitaria no pueden realizar campañas ante el temor de que lleguen muchas personas.

Pero los interesados en sus servicios pueden hacer una cita. “Los niños que pudieran venir aquí les tenemos un área aparte. Se pueden poner a hacer su tarea en la recepción, ahí tenemos una máquina, y otras en consultorios para que no estén preocupados por el covid-19. Aquí pagamos el internet mensual, pues que se use”.

