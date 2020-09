Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El jefe del Ayuntamiento de Fátima Dos, en Cavité Filipinas, Jesús Estil, fue captado por uno de sus colegas mientras tenía una videoconferencia en Zoom y éste tenía relaciones sexuales con su secretaria.

Según el medio ‘The Sun’, en el video se puede apreciar a una mujer quitándose el pantalón mientras Estil hacía un mal intento por apagar la cámara.

Luego, el funcionario se acera a la mujer y, sin revisar que la cámara en realidad se quedó encendida, mantiene relaciones sexuales con ella. Posteriormente, Estil se acerca al escritorio para atender la videoconferencia como si nada hubiera pasado.

Después de difundirse el video, la mujer fue identificada como la secretaria de Estil y contadora de la oficina del gobierno local.

Debido al escándalo que esto generó, los entes de control filipinos informaron que el funcionario será relevado de su cargo lo antes posible, según ‘New York Post’.

Barangay captain gets caught banging barangay treasurer when he forgets to turn off his camera during a zoom meeting with the mayor and other officials.

Fucking hilarious. pic.twitter.com/YPso6Bd8JR

— Santi Obcena (@santiobcena) August 28, 2020