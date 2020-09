Como en «Up», mago vuela por los aires con globos de helio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El mago e ilusionista David Blaine logró este martes 2 de septiembre una increíble hazaña al elevarse 23 mil pies de altura con 52 globos de helio, para después dejarse caer en paracaídas.

Esta hazaña fue realizada en el desierto de Arizona, anteriormente había sido planeada hacerse en New York, pero por la complejidad del proyecto se cambió de lugar.

Blaine transmitió en vivo el momento por su canal de YouTube.

Días antes el mago había declarado: «Desde que era un niño, volar ha sido mi sueño», «Esto es lo máximo que he preparado para cualquier actuación hasta la fecha».

Tal como en la película animada de «Up», Blaine voló por los aires únicamente sujeto con un arnés a los globos.

Subió a una velocidad aproximada de 100 pies por minuto, hasta alcanzar los 23 mil pies. Enseguida tiro una cuerda y saltó en paracaídas. Pese a las dificultades, todo salió bien.

Su pequeña hija lo recibió con alegría «¡Lo hiciste!».

En su preparación, Blaine saltó 500 veces en paracaídas y obtuvo un certificado como piloto de globo aerostático.

David Blaine es un mago reconocido por sus hazañas sorprendentes y peligrosas.

David Blaine doesn't need a plane, he just uses balloons

✈️🚫

🎈👍 pic.twitter.com/90umxGoTrf

— Ali-A (@OMGitsAliA) September 2, 2020