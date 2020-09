Covid-19 afectó a su familia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (Agencias)

La cantante Gloria Trevi habló sobre cómo ha vivido la pandemia por coronavirus junto a su familia, durante una entrevista que le realizó Galilea Montijo el día de ayer en el programa “Hoy”.

La intérprete de 52 años abrió su corazón y dijo que no odia el virus, “aunque la verdad sí me duele mucho que he perdido a personas queridas, tengo amigos que ahorita aún están graves, y el covid inclusive llegó a mi casa”.

Trevi reveló que el coronavirus afectó a su familia, sin embargo, aseguró que no lo odia “porque también todos hemos visto que con muy poquito que los humanos dejemos de ensuciar, el mundo florece, se mejora, entonces debemos ver la lección que podemos aprender de esto”.

Sobre la situación del confinamiento hizo referencia a cuando estuvo encarcelada del 2000 al 2004 al mencionar que: “he vivido situaciones personalmente hablando mucho más duras y cuarentenas más tremendas para mí, de mi libertad, entonces como que la vida me enseñó a que no te puedes morir de miedo”.

