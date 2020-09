Educación a distancia, se hace lo que se puede

Tiempo aproximado de lectura: 6 minutos

Chantal Martínez Díaz.-

A pesar de lo inédito y las deficiencias técnicas, las maestras y los maestros pasaron bien (a secas) la primera semana de clases; fallas en el Internet, saturación de la red, padres y madres que interrumpen clases y alumnos sin tele y sin datos fue el balance general del arranque del ciclo escolar; sin embargo hubo una gran ventaja: las nuevas generaciones son “cibernéticas” y les agrada la modalidad.

Como se sabe, en Tamaulipas al igual que en el resto del país, las clases comenzaron el pasado 24 de agosto y aquí se implementó un modelo que lo llamaron híbrido; es decir, que en algún momento combinarán las clases presenciales con las virtuales.

La instrucción de la Secretaría de Educación Pública es que en el nivel básico los alumnos vean las clases por televisión y también llenen la guía de regularización; en Tamaulipas es la misma, solo que con guías diferentes.

De acuerdo con el programa y la planeación docente, las tres primeras semanas será de reforzamiento, así como de adecuación al uso de las tecnologías en este nuevo ciclo escolar, tanto para padres, alumnos como para las y los propios docentes.

En Preparatoria y nivel Licenciatura el regreso a clases fue menos ajetreado que lo que se ha constatado ser en la Educación Básica, es decir, en Preescolar, Primaria y Secundaria.

UNA PETICIÓN VIRAL…

Hace apenas unas horas se viralizó en las redes sociales y se replicó en algunos medios impresos de circulación nacional, el comentario de Laura Marisol Camacho Sagástegui, una maestra de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, quien pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), cancelar el ciclo escolar bajo el argumento de que muchos de sus alumnos no cuentan con la tecnología como el Internet y la falta de recursos les impiden acceder plenamente a los contenidos, lo que dijo, “le parte el corazón”.

Ante tal, las reacciones no se hicieron esperar, las redes le exigieron que se pusiera a trabajar y no revictimizar las condiciones por las que atraviesan sus alumnos. Otros coincidieron con el punto. Hasta ahora no ha pasado de eso, una viralización más, pues el ciclo continúa y las y los maestros hacen su mejor esfuerzo para cumplir con su labor y su misión.

EL GRAN RETO

Para Miguel Ángel Tovar Tapia, presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, durante la primera semana de clases para las y los docentes ha resultado todo un reto, sobre todo por las fallas técnicas más que por la disposición del alumnado.

Las fallas en la señal de Internet de infinitum, específicamente, han dado una sobresaturación, que complica el proceso de enseñanza.

Por ejemplo, se les va el audio o la imagen y recurrentemente hay una mala conexión, independientemente de las plataformas que utilicen los maestros.

“Hay que señalar algo muy puntual, tanto padres y maestros hacemos lo propio para adaptarnos”.

Sin embargo hay situaciones que deben darse a conocer para generar conciencia. Con los niños de primer año, por ejemplo, vemos que está la mamá o el papá por un lado tratando de conducir a los alumnos para irles ayudando”.

Pero, por su parte, ya en primaria se ven todo tipo de situaciones que en algunos casos sobrepasan los límites y faltan al respeto al docente.

Como botón de muestra, los padres llegan al grado de estar corrigiendo a los hijos con el micrófono abierto, lo cual indica que les están poniendo atención, pero no es sano pues lo hacen frente a todos.

En otros casos, de acuerdo a los testimonios que ha podido recabar en la asociación, algunos padres o madres de familia rayan en la imprudencia, pues se la pasan interrumpiendo las clases, interviniendo en ocasiones sin sentido. Peor que niños en algunos casos.

“Me tocó ver en un chat, que los papás empiezan a dar sugerencias a corregir a los niños, decirle al maestro cómo debe trabajar. Es aceptable pensando que la buena intención es apoyar, pero por otro lado tratar de corregir a las y los docentes de manera inapropiada ya no es sano”.

Tovar Tapia planteó la urgente necesidad que los padres de familia respeten los horarios de los maestros y entiendan que es fundamental que a sus hijos les den la responsabilidad de cómo deben trabajar para que se vayan adaptando a este sistema nuevo.

“Esta semana cada familia y maestros nos adaptamos a la necesidad de un aprendizaje inédito y que en ese tiempo de adaptación todos aportemos para construir, porque es verdad que llegó para quedarse”.

Destacó que dentro de la diversidad social hay voces detractoras que tratan de destruir el esfuerzo de familias que tratan de destruir una situación remedial.

Aquí lo lamentable es que las comunicaciones no favorecen, además de que muchos padres osan llamar a las nueve, diez, once, 12 o una de la mañana, por lo que planteó que la comunicación se dé dentro de los horarios de clases.

Sabemos que por determinada situación hay casos en los que no pueden estar atentos o presentes y pueden y vuelven a preguntar qué se va a hacer cuando la indicación ya se había dado. Sin embargo, el llamado es que lo hagan de manera asertiva y respetuosa.

“Estamos para apoyar pero pedirles a padres que en la noche están mandando mensajes o llamadas a los maestros, que no lo hagan, hay que poner horarios, los maestros al igual que todos tenemos vida familiar, sabemos que estas tres semanas traten de recuperar una nivelación académica, establecer necesidades a las que nos tenemos que adaptar”.

Otro de los puntos es que solo se imprimieron los cuadernillos de trabajo para alumnos de las zonas rurales, por lo que las guías de estudio para las primeras semanas de clase deberán ser impresas por los padres y no todos tienen las posibilidades para hacerlo, además que los cuadernillos son diferentes.

JUBILADOS AL RESCATE

Miguel Ángel Tovar Tapia destacó que una forma de ayudar a que las y los alumnos tengan una mejor atención es el apoyo de las y los maestros jubilados quienes pueden fungir como un apoyo educativo.

Por ejemplo, mencionó que en Victoria existen hasta 20 mil maestras y maestros jubilados que pueden participar en este nuevo reto educativo. “Hay que buscarlos”, señaló.

#LADYMATEMÁTICAS

En medio de todo, las y los maestros han estado expuestos al escarnio, al escrutinio y en algunos casos las cuestiones políticas han tratado de manchar la imagen de los docentes, quienes día a día hacen su esfuerzo por sacar adelante los temas de estudio.

Por ejemplo, apenas este lunes se hizo viral otra publicación. Resulta que circuló en las redes sociales un video falso en el que se grabó un resultado y el método equivocado de una multiplicación matemática realizada por una maestra.

Rápidamente el video fue replicado y comenzó la desacreditación y la crítica a la docente que expuso el tema. Incluso, la apodaron #LadyMatemáticas.

Sin embargo, los mismos usuarios de las redes sociales descubrieron que el video fue editado para hacer quedar mal al propio programa de educación a distancia que implementa la Secretaría de Educación Pública.

Por lo anterior, se recomienda seguir los canales institucionales y los recomendados solo por los docentes, para evitar confusiones con padres y alumnos.

LIBRE DECISIÓN DE CÁTEDRA

Cabe mencionar que la subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz, en sus redes sociales oficiales previo al arranque del ciclo escolar 2020-2021 envió un mensaje a la comunidad docente en el que establecía que serían los propios maestros quienes decidan las estrategias a aplicar de acuerdo a las características de los alumnos, en este sistema de educación a distancia, “una tarea para la que se han venido preparando, muy fuertemente, desde hace tiempo”.

En su mensaje expresó: “Durante este periodo tendrán a su alcance diversas herramientas tanto de la Federación como del Estado tales como cuadernillos, fichas de trabajo, programas de televisión y de radio; así como materiales digitales. Serán ustedes, los expertos, quienes decidirán las estrategias a aplicar de acuerdo a las características de sus alumnos y grupos; seremos respetuosos de sus decisiones, queremos que se sientan apoyados y respaldados en todo momento”.

Aseguró que “en el transcurso de estos meses hemos admirado su afán por prepararse y reinventarse para entregar a niñas, niños y adolescentes lo mejor de sí y hemos visto en cada una de sus acciones el deseo de hacer lo necesario para lograr transmitir a través de las pantallas, dispositivos y materiales didácticos nuevos aprendizajes, pero sobre todo un mensaje de amor, empatía y solidaridad hacia sus alumnos y padres de familia”.

HERRAMIENTAS NUEVAS

Para el maestro Sadoy Hernández, en este ciclo escolar tuvo que optar por varias herramientas para poder dar clases a sus alumnos.

Por ejemplo, envía audios a través de WhatsApp, lleva a cabo video conferencias a través de la plataforma Meet; abrió una cuenta especial para Facebook live, además de recurrir a métodos tradicionales como la misma llamada telefónica personalizada o acudir directamente a los hogares de sus alumnos.

Por ejemplo, en su caso 20 alumnos de 27 toman los apuntes por el WhatsApp o las videoconferencias. No obstante, destacó que hay mucho ahorro por parte de los padres, sobre todo quienes no cuentan con Internet y tienen que erogar recursos para los datos móviles.

Finalmente, cabe mencionar que en el nivel superior las y los estudiantes han respondido en general a sus clases. Las fallas del sistema de comunicación también se replica, no obstante, el alumnado ha respondido y participa puntualmente.

Obviamente, la currícula de las clases presenciales se han tenido que adaptar y al menos, en el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hasta ahora no se ha reportado problema mayor para que los alumnos puedan continuar con sus estudios.

