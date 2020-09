Nada de relajarse, implora diputado

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

El relajamiento social respecto al protocolo sanitario podría generar un rebrote de covid-19, advirtió el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Juan Enrique Liceaga Pineda.

El legislador panista precisó lo anterior luego de que el Comité Estatal de Salud colocó en fase dos de la reapertura económica a 30 municipios tamaulipecos.

“La ciudadanía no debe descuidar las medidas sanitarias en los 30 municipios del estado que avanzaron a la fase dos de la reapertura, para que no le pase a Tamaulipas lo que ha pasado en varias regiones de Europa, donde se están presentando rebrotes de covid-19”, indicó.

Por esa razón hizo un llamado urgente a los tamaulipecos, para que siga manteniendo la sana distancia y usando cubrebocas y gel antibacterial.

“Mi recomendación es que no debemos confiarnos. No porque ya pasamos a la Fase II se está acabando la pandemia. Esto no se acaba y hay que entenderlo que va a seguir así hasta que no haya una vacuna”, refirió.

Y añadió: “Debemos seguir con las medidas de sana distancia ahora que ya se abrieron más espacios, como los gimnasios o las albercas, pero hay que tratar de salir lo menos posible.”

Fue insistente en que debe de prevalecer la prudencia entre la ciudadanía, “porque el contagio va a seguir, y si no nos cuidamos nos va a pasar lo mismo que los países europeos, que están teniendo ahorita rebrotes de contagio”.

