Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La imagen de dos niñas se hizo viral el fin de semana pasado donde se puede ver a las menores con sus laptops a las afueras de un restaurante de comida rápida, en Salinas, California. Según la publicación original, las menores estaban usando el WiFi del establecimiento para tomar sus clases a distancia.

En México y en otras partes del mundo, con el inicio del ciclo escolar 2020-2021 y con éste, el regreso a clases virtuales, no es la primera vez que se comparten imágenes de estudiantes o sus padres improvisando medidas extraordinarias para tener acceso a WiFi.

Incluso en el llamado Primer Mundo, en las cercanías de Silicon Valley además, la falta de acceso a internet es un problema común.

En estas imágenes se puede apreciar a dos trabajadores del restaurante acercándose a las menores, de ascendencia latina. La imagen viral fue difundida por Kevin de Leόn, residente de la zona.

Esta imagen llamó la atención de funcionarios locales y del distrito escolar, quienes se comprometieron a proveer de un hotspot a las niñas y a su madre, de nombre Juana, para que así puedan realizar sus actividades escolares.

La comunidad recaudó fondos para ponerlas en un cuarto de hotel con acceso a WiFi en lo que se resuelve su situación.

Two students sit outside a Taco Bell to use Wi-Fi so they can 'go to school' online.

This is California, home to Silicon Valley…but where the digital divide is as deep as ever.

Where 40% of all Latinos don't have internet access. This generation deserves better. pic.twitter.com/iJPXvcxsLQ

— Kevin de Leόn (@kdeleon) August 28, 2020