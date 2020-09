Benadryl Challege, el reto de TikTok que es un peligro

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Algo que caracteriza a TikTok además de las coreografías, parodias y actuaciones son los retos virales que, aunque muchos de ellos son inofensivos, existen otros que pueden representar un grave peligro para la salud de aquellos que lo intenten.

Tal es el caso del ‘Benadryl Challenge’, el nuevo desafío que ha desatado un sinfín de críticas y controversia entre los internautas, pues a este en su mayoría se han sumado niños y adolescentes quienes no han pensado en los riesgos que representa.

Y es que el nuevo reto consiste en ingerir una cantidad elevada de Benadryl, un antihistamínico que usualmente es utilizado para el tratamiento de alergias, pero la intención de tomar en exceso este fármaco es para producir alucinaciones en aquella persona que lo consume.

Para conseguir las alucinaciones se deben ingerir 10 o más pastillas para completar el reto y así tener visiones, aunque aquellos que lo probaron dijeron sentirse felices y motivados, la realidad es que el tomar Benadryl en grandes cantidades puede producir frecuencias cardíacas muy altas.

Desafortunadamente el Benadryl Challenge ya cobró a su primera víctima se trata de una adolescente de 15 años de Oklahoma, Estados Unidos, quien perdió la vida por una sobredosis de este medicamento.

Es por ello, que Johnson & Johnson, fabricante de este antihistamínico, alertó a los padres de lo peligroso que resulta este reto por lo que ha pedido que tengan una mayor supervisión sobre los desafíos a los que se suman sus hijos.

Oklahoma girl, 15, dies after taking the 'Benadryl challenge' on TikTok – where teens take large quantities of the anti-allergy drug to hallucinate pic.twitter.com/otWt6WgGgs

— 6ix Wars 😈 (@6ixWars) September 1, 2020