Designan a Ernesto Zedillo para integrar panel de la OMS

Este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) designó a los integrantes de un panel independiente que investigará la respuesta de la agencia a la pandemia de coronavirus, e incluyó al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo y el ex secretario de Relaciones Exteriores británico David Miliband.

La ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y la ex presidenta liberiana Ellen Johnson Sirleaf, se desempeñarán como copresidentes de la comisión de acuerdo a una lista que incluye a otros 11 integrantes.

Clark señaló en un comunicado que tienen el objetivo de informarles de todo acerca de las etapas tempranas de la emergencia, la propagación mundial el impacto social y económico y cómo fue controlada y mitigada.

Los estados miembros de la OMS, en su última Asamblea Mundial de la Salud en mayo, acordaron una resolución presentada por la Unión Europea, que pedía una “evaluación imparcial, independiente y completa (…) para revisar la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas de la respuesta internacional sanitaria al COVID-19 coordinada por la OMS”.

Esta resolución indicó que la investigación debería investigar “las acciones de la OMS y sus cronogramas relacionados con la pandemia de Covid-19″.

La OMS en ese momento estaba siendo atacada ferozmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien decidió retirar a su país de la agencia de la ONU, a la que acusa de fallar en su manejo de la pandemia y de ser un “títere de China”.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, inició el panel, quien anunció su lanzamiento y sus copresidentes el 10 de julio.

Clark y Sirleaf eligieron a los panelistas entre más de 120 candidatos, que celebrará su primera reunión el 17 de septiembre y buscará pruebas de países, expertos y de la sociedad civil sobre el impacto de la pandemia.

Sirleaf señaló que espera que trabajen juntos intensamente en un momento clave de la historia, para honrar a más de 25,6 millones de personas que han enfermado y más de 850.000 que han fallecido debido al Covid.19, por lo que no hay tiempo que perder.

Se brindará una sesión informativa mensual de la misión para brindar actualizaciones sobre el progreso, además de presentar un informe intermedio en la próxima reunión de la Asamblea Mundial de la Salud en noviembre, y su informe completo seguirá en la Asamblea de mayo de 2021.

Los panelistas son: Mauricio Cárdenas (Colombia), exministro de Hacienda; Aya Chebbi (Túnez), enviada para juventud de la Unión Africana; Mark Dybul (Estados Unidos), ex director de Global Fund; Michel Kazatchkine (Francia), exdirector de Global Fund; Joanne Liu (Canadá), exjefa de Médicos sin Fronteras; Precious Matsoso (Sudáfrica), expresidenta del comité de supervisión independiente del programa de emergencias de la OMS; David Miliband (Gran Bretaña), ex ministro de Relaciones Exteriores; Thoraya Obaid (Arabia Saudita), ex directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas; Preeti Sudan (India), exministra de Salud; Ernesto Zedillo (México), ex presidente de México; Zhong Nanshan (China), profesor de neumología y editor de Journal of Thoracic Disease.

