Maestra hace llamado a no saturar a niños con actividades

Consecuencia de lo anterior y su propia experiencia, la maestra hizo un llamado a no saturar a los niños con mil actividades, pues para ellos muchas no tienen sentido como “escribir y escribir letras, copiar y copiar números… eso no es aprender”.

A pesar de lo anterior, también manda un mensaje de respeto y admiración para todos los que “se han puesto la camiseta”.