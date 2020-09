Alimenta rumor del reencuentro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (Agencias)

El actor Christopher Uckerman, quien fue parte de la popular agrupación RBD, se pronunció respectó a la ola de sospechas que se han ido creando sobre un posible reencuentro de esta banda.

“Para los que me preguntan o que siempre han preguntado ‘¿te gustaría algún reencuentro en algún momento?’ Digo ahorita estoy muy feliz de que salga el catálogo y hace unos días venía pensando… Me gustaría porque fue algo que me marcó mucho y la verdad extraño a mis compañeros”, expresó.

El también cantante indicó que “sería un honor poder estar junto a ellos otra vez en un escenario”. Además, dijo sentirse afortunado de haber formado parte de la agrupación, resultado de las aventuras ficticias de los estudiantes de la Elite Way School en la telenovela “Rebelde”.

“Hace unos días pensaba en la nostalgia, en todo lo maravilloso que he vivido porque el grupo me dio muchísimo como persona y musicalmente me llevó al punto en el que estoy ahora. Ya me gustaba la música, pero el grupo fue lo que me abrió las puertas para entrar a ese mundo musical”, añadió.