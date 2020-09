Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Es oficial, Messi se queda en Barcelona. “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida”, declaró La Pulga a Goal para seguir.

El asunto alrededor de la partida del astro argentino del club culé ha llegado a su fin luego de que decidiera mantenerse en el club blaugrana por el año que resta de su contrato.

Después de caer en la Champions League ante el Bayern y con la llegada de Ronald Koeman como nuevo técnico, quien inició una limpia de jugadores en la que incluía a su socio Luis Suárez, se había dado a conocer que Messi dejaría el club.

El futbolista argentino no se presentó a los exámenes médicos ni al inicio de la pretemporada, por lo que su futuro no se veía en Barcelona. Además, se llegó a hablar de posibles acuerdos con el Manchester City.

No obstante Messi decidió mantenerse en Barcelona para respetar su año que resta de contrato.

“I'll continue at Barcelona and my attitude won't change, no matter how much I have wanted to go.

“I told the club, the president, that I wanted to go. I've been telling him all year.

"I thought my time in Barcelona was over, sadly – I always wanted to finish my career here." pic.twitter.com/wwZUBd1wHD

— Goal (@goal) September 4, 2020