Víctor Toledo recibió amenazas en su casa, confirma AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que a Víctor Manuel Toledo, extitular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), si recibió una amenaza por parte de sujetos en su casa.

López Obrador aseveró que a excepción de este caso, prácticamente ningún integrante de su gabinete ha tenido “problemas mayores” en lo referente a amenazas.

Indicó que el caso de Toledo, le tiraron químicos en el patio de su casa por lo que se le protegió, situación que incomoda a muchos que no están acostumbrados a tener protección, pero que era necesario.

Señaló también las amenazas cuando el atentado al jefe de la policía de la Ciudad de México.

El jefe del Ejecutivo federal detalló que este tipo de amenazas como la realizada al ex titular de Semarnat se debe a intereses de personas molestas con su gobierno.

Señaló que hay intereses creados, que hay gente inconforme, molesta, que no le gusta lo que hace y tiene todo el derecho a expresarse, pero lo que no debe hacerse es recurrir a la violencia, ya que eso no corresponde a una sociedad responsable y madura.

El presidente López Obrador, el pasado 2 de septiembre, confirmó la renuncia de Toledo Manzur presuntamente por razones de salud, en concreto una cardiopatía de hace más de 10 años, además de la amenaza del Covid-19. Esta renuncia es la cuarta en el gabinete de López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2018.

Con información de: lopezdoriga.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: